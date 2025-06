Avó de Ariana Grande, Marjorie Grande, morre aos 99 anos

Marjorie Grande, avó da cantora Ariana Grande, faleceu aos 99 anos, conforme anunciou a mãe da artista, Joan Grande, nas redes sociais nesta terça-feira (17/6). Joan publicou no Instagram Stories a notícia da morte da matriarca da família, destacando que Marjorie faleceu em paz, rodeada por seus entes queridos.

Ariana também compartilhou a mensagem, agradecendo o apoio recebido neste momento difícil. A avó de Ariana não era apenas uma presença carinhosa nos bastidores da família, mas também teve participação marcante na carreira da neta.

Marjorie gravou falas para as músicas "Bloodline" e "Ordinary Things", do álbum Thank U, Next. Na última, ela conversa sobre os fundamentos para um casamento duradouro, uma reflexão que tocou fãs ao redor do mundo.

Além disso, Marjorie entrou para a história da música ao se tornar a artista mais velha a figurar na Billboard Hot 100, com 98 anos, graças à participação em "Ordinary Things". Ela quebrou o recorde anterior, que pertencia a Fred Stobaugh, que tinha 96 anos quando alcançou a posição 42 com "Oh Sweet Lorraine" em 2013.

O irmão de Ariana, Frankie Grande, também manifestou seu pesar pelas redes sociais. Ele relembrou a relação especial que tinha com a avó e expressou a saudade que sente. Segundo Frankie, Marjorie era seu porto seguro e melhor amiga, e ele acredita que ela continuará cuidando dele mesmo após a partida.