Oruam quebra o silêncio e revela quando o pai pode ser solto

Oruam pegou os fãs de surpresa ao falar com todas as letras sobre a possível saída do pai, Marcinho VP, da prisão. Durante uma live nesta terça-feira (17/6), o rapper respondeu a uma pergunta sobre o assunto e mostrou confiança ao afirmar que a liberdade do líder do Comando Vermelho está próxima.

“Quando meu pai vai ser solto? Em breve, tropa! Meu pai já não deve mais nada, mas a instituição não solta ele. Parece que a mídia fica colocando ele como vilãozão para sempre, mas meu pai mesmo já não deve mais nada. Ele pagou tudo”, disse o cantor, visivelmente animado.

Marcinho VP está preso desde 1996, condenado por tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa. Ele cumpre pena em um presídio federal de segurança máxima em Campo Grande (MS) e foi apontado como um dos chefes do tráfico no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Segundo Oruam, o tratamento dado ao pai ainda é influenciado pela imagem que foi construída ao longo dos anos. Apesar disso, ele acredita que a liberdade está mais perto do que nunca. “Ele vai sair em breve, em nome do Senhor Jesus”, afirmou.

Com base na legislação atual, a previsão oficial de soltura de Marcinho VP é 29 de outubro de 2026. No entanto, o filho mantém a esperança de que isso aconteça antes.