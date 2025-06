Vidente prevê futuro assustador de filha mais velha de Virginia Fonseca

A sensitiva Chaline Grazik, conhecida nas redes como “A Vidente dos Famosos”, voltou a causar polêmica ao divulgar uma previsão alarmante envolvendo a família de Virginia Fonseca. Segundo a médium, que já afirmou ter previsto acontecimentos como a queda de um avião na Índia e o fim do casamento de Virginia com Zé Felipe, o futuro da filha mais velha da influenciadora pode ser desafiador.

Chaline afirmou que Maria Alice, de apenas 3 anos, poderá enfrentar complicações de saúde nos próximos tempos. “Consigo ver a menininha, a Maria Alice – que já falei ser médium –, começando a adoecer. Ela sente as energias da casa, do ambiente. Vejo a Virginia se mudando de residência”, revelou a vidente.

Além das previsões sobre a filha, Chaline também falou sobre possíveis turbulências na vida profissional da apresentadora do SBT. “Estão armando algo para ela. Vejo um conflito com um dos sócios da We Pink e, mais adiante, a empresa sendo fechada”, declarou.

A sensitiva ainda relembrou rituais espirituais que, segundo ela, teriam sido feitos contra Virginia. “Infelizmente, isso está se cumprindo. Os anos de 2025 e 2026 serão bastante difíceis. Ela deve ter cuidado com acidentes, assaltos... Se resguardar um pouco mais. Se eu fosse ela, me afastava um tempo”, aconselhou.

As declarações rapidamente repercutiram nas redes sociais e deixaram os fãs de Virginia apreensivos. “Gente, isso é inveja! É o preço de se expor demais”, comentou uma internauta. “A Virginia precisa parar de mostrar tanto da vida pessoal”, sugeriu outra. Já um terceiro escreveu: “Essa vidente só prevê desgraça pra ela. É muito estranho”.