Vale Tudo: Morte abala a trama e Odete revela seu lado mais sombrio

Nos próximos capítulos da novela “Vale Tudo”, Odete Roitman vai mostrar que sua frieza não tem limites. Com a morte de Nice, cuidadora que escondia Leonardo da família, a vilã se vê obrigada a encontrar uma substituta para manter o segredo a salvo.

O rapaz, que todos acreditam estar morto, vive paraplégico e isolado em uma chácara sob ordens da própria mãe. Leonardo, vivido por Guilherme Magon, é irmão gêmeo de Heleninha e foi dado como morto após um acidente de carro.

Acontece que Odete preferiu esconder que ele sobreviveu com sequelas, acusando a filha de ser a responsável pela tragédia. Desde então, o jovem vive longe dos olhos da família, totalmente apagado da vida pública.

Com a morte de Nice, Odete oferece o cargo para Ana Clara, neta da cuidadora. A jovem, no entanto, se recusa a aceitar o mesmo salário que a avó recebia, alegando que a mulher dedicou a vida ao neto da vilã e morreu na pobreza. Ana Clara impõe uma condição: só aceita cuidar de Leonardo se o valor for dobrado. Caso contrário, revelará tudo aos Roitman.

Odete, acuada, cede à chantagem, mas com uma exigência cruel. A milionária diz que só aceita pagar mais se o filho deixar de circular com a cadeira de rodas na frente dela, pois não suporta ver o próprio estado do rapaz. A fala deixa Ana Clara chocada.

A vilã ainda completa dizendo que o verdadeiro Leonardo morreu no acidente e que o homem na cadeira de rodas é apenas um “controle de danos”. A frieza da personagem promete mexer com os telespectadores e movimentar os próximos episódios da novela.