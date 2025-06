Maíra Cardi rompe com casa de apostas e paga multa milionária; veja o valor

Maíra Cardi revela que pagou multa milionária por romper com casa de apostas - (crédito: Reprodução Instagram)

Maíra Cardi surpreendeu ao revelar que precisou arcar com uma multa de R$ 1,5 milhão após decidir romper um contrato milionário com uma casa de apostas. Em conversa com o marido, o influenciador financeiro Thiago Nigro, a coach explicou que, inicialmente, não enxergava problemas em divulgar esse tipo de serviço — especialmente após ver nomes como Neymar e até a TV Globo fazendo campanhas semelhantes.

"Quando conheci o Thiago, eu tinha acabado de fechar um contrato de R$ 5 milhões com uma casa de apostas. Cancelei o meu contrato", contou Maíra. Ao ser questionada por Nigro se havia se arrependido da decisão, ela foi direta: "Não, de forma alguma."

A ex-BBB revelou que o rompimento do contrato não saiu barato: "Quando o Thiago me explicou e eu entendi o real problema disso, cancelei imediatamente, mesmo tendo que pagar R$ 1,5 milhão de multa."

Maíra também explicou como foi convencida a aceitar o acordo inicialmente. "Me mostraram campanhas publicitárias da Globo, me mostraram Neymar fazendo. Então, na minha cabeça, não havia problema nenhum em divulgar também", relatou.

As declarações de Maíra Cardi foram comentadas nas redes sociais. Internautas afirmaram que apesar do valor exorbitante ofertado às celebridades, cabe ao artista aceitar ou não enganar o público.