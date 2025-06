Fernanda Souza faz rara aparição acompanhada da namorada e web reage

Fernanda Souza surge com namorada em passeio - (crédito: Reprodução Instagram)

Fernanda Souza aproveitou seu aniversário de 41 anos para curtir um momento especial ao lado da namorada, Eduarda Porto. O casal, que assumiu o relacionamento em 2022, foi visto passeando pelas praias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em clima de tranquilidade e romance.

Usando óculos escuros e uma viseira combinando com o look azul, Fernanda demonstrou simpatia ao cumprimentar o paparazzo presente no local. Já Eduarda Porto preferiu manter a discrição, evitando demonstrar reações diante da presença da imprensa.

Quem também chamou a atenção foi o ex-marido da atriz, o cantor Thiaguinho, que surpreendeu os fãs ao publicar uma mensagem de carinho para Fernanda nas redes sociais. Com maturidade e afeto, ele fez questão de parabenizá-la publicamente.

“Hoje é dia de celebrar a sua vida, Fernanda Souza! Muita saúde, paz, alegria, amor e tudo de melhor que meu coração pode te desejar! Que você continue sendo essa luz para todos que te cercam e te amam”, escreveu o cantor em um post emocionante.

Fernanda e Thiaguinho foram casados por cerca de quatro anos e, mesmo após o término, mantêm uma relação de amizade e respeito, demonstrando que é possível preservar o carinho mesmo depois de um relacionamento chegar ao fim.