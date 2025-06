Sem Virginia, Zé Felipe faz pedido inusitado para impulsionar nova música

O novo lançamento musical de Zé Felipe não teve a recepção calorosa esperada, e o cantor decidiu apostar em uma nova estratégia para alcançar o público. Sem as tradicionais dancinhas de Virginia Fonseca — que costumavam alavancar seus hits nas redes sociais — o artista está se reinventando para continuar em evidência no cenário musical.

Na manhã desta quinta-feira (19), Zé Felipe usou suas redes sociais para pedir aos seguidores que criem uma coreografia para sua nova música, lançada após o anúncio da separação com a influenciadora. O pedido, no entanto, acabou gerando polêmica e dividindo opiniões entre internautas.

“Quanto marketing em cima da separação. Até parece que ele não consegue contratar uma dançarina profissional pra criar a coreografia”, criticou um usuário. “Me desculpa, mas é complicado depender de dancinha pra viralizar. Tá na hora de mudar o estilo musical”, comentou outro.

Por outro lado, muitos saíram em defesa do cantor e abraçaram a proposta interativa: “Deixem ele! Agora cuidamos do Zé… Quem nunca teve um ex na vida, né? Vamos juntos com ele”, escreveu uma seguidora. “Ele está certo, vai gerar mais conteúdo e engajamento. Muita gente vai querer participar”, opinou outra.

Enquanto os debates seguem fervendo nas redes sociais, Zé Felipe continua contando com a força dos fãs para transformar a nova música em mais um sucesso nas plataformas.