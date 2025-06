Jon Vlogs chega ao Brasil e explica confusão envolvendo prisão na Croácia

Após passar oito dias detido na Croácia, o influenciador Jon Vlogs desembarcou no Brasil na madrugada desta quinta-feira (19). Em entrevista ao portal Leo Dias, o youtuber comentou brevemente o episódio que levou à sua prisão, ocorrida em uma boate croata, e negou qualquer envolvimento em agressão a um oficial do país.

“Feliz de estar em casa. Foi uma loucura esses últimos dias. Aconteceu um mal-entendido lá na Croácia. Estávamos bebendo, todo mundo meio embriagado, e agora as coisas estão se resolvendo. Os advogados já estão cuidando de tudo, e consegui voltar pra casa, que é o mais importante. Foram oito dias de muita tensão”, declarou Jon.

O influenciador revelou que chegou a ficar incomunicável durante o período em que esteve detido: “Foram oito dias na Croácia sem dar notícia pra ninguém. Minha mãe precisou ir até lá resolver. Os advogados estavam tratando do caso e aguardando o posicionamento das autoridades locais para minha liberação. Mas agora tá tudo tranquilo.”

Sobre as acusações de agressão, Jon Vlogs foi enfático: “Eu tinha certeza de que não agredi ninguém. Foi o que falei no meu depoimento. Não posso entrar em muitos detalhes, porque o caso ainda está sob investigação, mas dei minha versão dos fatos. Acredito que me ouviram, entenderam e, por isso, devolveram meu passaporte. Agora o advogado está resolvendo o restante.”

E concluiu: “Agora tá naquele processo de advogado, tudo é burocrático e eu não posso falar muita coisa porque as leis da Croácia não deixam eu me abrir muito e me explicar. Ao mesmo tempo, eu queria me abrir, queria falar as coisas, tudo, pra minha galera, pros meus fãs”, declarou.