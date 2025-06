Francisco Cuoco: estado de saúde do ator antes da morte vem à tona - (crédito: Redes Sociais)

Francisco Cuoco, um dos grandes galãs da teledramaturgia brasileira, morreu aos 91 anos nesta quinta-feira (19/6). Longe da TV desde 2023, o ator enfrentava sérios problemas de saúde e vivia recluso em um apartamento na zona sul de São Paulo, onde morava com a irmã. O artista já não conseguia mais ficar em pé sem ajuda e dependia de cuidadores.

Segundo a Folha de S.Paulo, Cuoco pesava cerca de 130 kg e estava com as pernas bastante inchadas e os pés roxos. Em uma entrevista ao jornal, ele admitiu: “Tenho alguns problemas de saúde, de locomoção. Mas… é suportável”. Apesar das dificuldades, mantinha lucidez e falava com carinho sobre o passado nas novelas.

Fora das telas, o ator demonstrava desinteresse pelo formato que o consagrou. “Perdi o interesse em novelas. Vejo filmes e reportagens”, contou. Mesmo assim, guardava lembranças marcantes de tramas como “Selva de Pedra”, “O Astro” e “Pecado Capital". “Eu era um galãzura mesmo”, brincou ao recordar os tempos de sucesso.

Ainda em 2024, Cuoco chegou a receber uma equipe da TV Globo para uma gravação especial do programa Tributo, exibido antes de sua morte. Na ocasião, ele refletiu sobre sua carreira com orgulho e serenidade. “Foi baseado em empenho, em entrega… Agora quero tocar o barco. O próximo resultado está à frente.”

O velório do ator será realizado nesta sexta-feira (20/6), no Funeral Home, aberto ao público. O enterro, no entanto, será reservado apenas para familiares e amigos.