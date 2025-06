Claudia Leitte gera polêmica após declarações destinadas ao público LGBT+

Claudia Leitte se envolveu em uma polêmica após declarações feitas ao público LGBTQIA+ durante sua apresentação na Micareta da San, em São Paulo, na noite da última quinta-feira (19). Ao interagir com a plateia, a cantora afirmou que, apesar de ser evangélica, ama os gays.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Claudia aparece dizendo, aos risos: "Muito gay, muito gay, a evangê [evangélica] aqui adora um viado." A fala, no entanto, não foi bem recebida por parte do público. Muitos internautas consideraram o tom desrespeitoso e acusaram a artista de hipocrisia e oportunismo.

"Depois que foi cancelada", comentou um usuário. "Boa tarde, querida! Hipocrisia grita, bicha", escreveu outro. "Da onde que é evangélica essa mulher?", questionou um terceiro. "Ela gosta é do dinheiro da comunidade gay", disparou outro perfil.

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que a cantora gera polêmica com os fãs. No início do ano, Claudia Leite precisou se pronunciar após trocar a letra da música "Caranguejo". Para que não acompanhou, durante um show, a artista substituiu a frase "Saudando a rainha Iemanjá" por "Eu canto meu Rei Yeshua".

"Esse é um assunto muito sério. Daqui do meu lugar de privilégio, o racismo é uma pauta que deve ser discutida com a devida seriedade, e não de forma superficial. Prezo muito pelo respeito, pela solidariedade e pela integridade. Não podemos negociar esses valores de jeito nenhum, nem os jogar ao tribunal da internet. É isso", declarou.