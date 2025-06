Famosos vão à loucura com vitória do Flamengo contra o Chelsea

A virada histórica do Flamengo sobre o Chelsea deixou a torcida rubro-negra em puro êxtase nesta sexta-feira (20). A vitória por 3 a 1, durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes, foi celebrada com entusiasmo não apenas pelos torcedores, mas também por diversos famosos nas redes sociais, que fizeram questão de exaltar o clube carioca.

Entre os nomes que vibraram com o triunfo do Mengão estão Gil do Vigor, Fernanda Paes Leme, Paolla Oliveira, Karoline Lima e Poze do Rodo, que usaram seus perfis para compartilhar o orgulho e a alegria pela conquista. Confira algumas das reações dos famosos!