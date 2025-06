Neymar é flagrado chegando em lanchonete com carrinho de golfe e web reage

Neymar Jr. segue surpreendendo durante sua temporada no Brasil. Desta vez, o craque apareceu de forma inusitada em um drive-thru: dirigindo um carrinho de golfe. Acompanhado de amigos, o jogador chamou a atenção dos funcionários e clientes ao pilotar o veículo de forma descontraída.

O momento curioso aconteceu após uma partida de futevôlei com Lamine Yamal, jovem promessa do Barcelona, em um dia de lazer. Nas imagens que circulam nas redes sociais, Neymar aparece ao volante do carrinho, cercado por quatro colegas, em clima de diversão.

Nas redes sociais, o vídeo viralizou entre os internautas: "Jogar bola ele não quer, mas se exibir é com ele mesmo. Foi-se o tempo que o Brasil tinha craques no futebol, quem jogava com garra! Hoje só querem status", lamentou um usuário.

"Deixa ele aproveitar o dinheiro dele", "Ele quer estar na mídia a qualquer custo", "Todo mundo critica o Neymar, mas eu acho que fariam o mesmo", "O cara respira e entrega conteúdo para o jornalismo do Brasil".

Apesar da movimentada agenda fora dos gramados, o futuro do craque ainda é incerto. Vale lembrar que o contrato de Neymar com o Santos vai até o próximo dia 30 de junho, e até o momento, não houve renovação oficial.