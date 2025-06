Ana Castela revela verdade por trás de rumores de reconciliação com Mioto

Afinal, o que está rolando entre Ana Castela e Gustavo Mioto? O casal, conhecido por idas e vindas no relacionamento, voltou a ser assunto após algumas aparições em shows um do outro, reacendendo as especulações de uma possível reconciliação. Os fãs, atentos a cada detalhe, começaram a levantar a hipótese de que os dois estariam juntos novamente.

Diante dos comentários, Ana Castela decidiu se pronunciar nas redes sociais. "Não pressionem ninguém, vai acontecer na hora que tem que acontecer... podem comentar (de forma respeitosa), eu adoro ler e dar risada com vocês! Mas se for pra ser, tem que ser de verdade, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, paciência pros dois lados”, escreveu.

A cantora também aproveitou para criticar os ataques que vem recebendo de parte do público. “Xingam, falam… e etc. É f*, porque isso diz MUITO sobre a PESSOA que são… e te contar, são meio lixos", disparou. "Não são por inteiro porque sei que alguma bondade deve ter. Então, tira ela do fundo do poço e trás pra tua vida”, completou.

Ana ainda reforçou que a exposição pública não justifica certos comentários ofensivos: “Não é porque somos pessoas públicas que somos obrigados a ler e ouvir certas coisas e ainda por cima deixar de lado, isso não é certo”, afirmou. E concluiu com um aviso: “O nome de todos tá bem marcado”, finalizou.

Nas redes sociais, o público comentou sobre as declarações da artista: "Ela não quer ler comentários ruins é só bloquear o povo", "Esses dois não enganam ninguém. Precisam se assumir logo", "Eles estão juntinhos e ninguém sabe".