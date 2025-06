Davi Brito erra plural de limão ao vivo no SBT e web não perdoa - (crédito: Redes Sociais)

Davi Brito, campeão do BBB 24, virou meme nas redes sociais após participar do Passa ou Repassa, no Domingo Legal, deste domingo (22/6). Durante uma das rodadas, Celso Portiolli perguntou qual era o plural de “limão”, e o baiano respondeu, sem pensar duas vezes: “Limonada”.

O momento, claro, viralizou na internet. E não parou por aí. Pouco depois, Davi se confundiu novamente quando foi questionado sobre em qual continente ficam Espanha e França. A resposta? “Americano”.

Assim que o programa foi ao ar, os internautas lotaram o X (antigo Twitter) com comentários sobre os erros.

“Socorro, ele zerou tudo!”, escreveu um usuário. Outro brincou: “Plural de limão é limonada, e eu aqui a vida toda errado”. Apesar das gafes, Davi seguiu levando na esportiva e rindo dos próprios erros.