Gil do Vigor revela que guerra no Oriente terá reflexos no Brasil - (crédito: Redes Sociais)

Gil do Vigor, ex-BBB e atualmente doutorando em economia nos Estados Unidos, virou assunto nas redes sociais neste domingo (22/6) ao fazer um alerta sobre os impactos da guerra no Oriente no bolso dos brasileiros. De forma clara, ele explicou como o conflito pode afetar diretamente a economia do Brasil.

O economista explicou que o aumento no preço do petróleo é um dos primeiros reflexos. “Quando o petróleo sobe, sobe gasolina, transporte, energia… e até o preço da comida”, afirmou Gil. Segundo ele, o Irã, envolvido no conflito, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, o que impacta diretamente o mercado global.

Gil também lembrou que o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo e que, quando a gasolina sobe, o etanol também fica mais caro. “O etanol é feito de cana-de-açúcar. Se ele sobe, o açúcar sobe junto. É tudo em cadeia”, detalhou o ex-BBB, que sempre usa suas redes para compartilhar conteúdos sobre economia de forma didática.

O famoso ainda alertou que a inflação pode subir e obrigar o Banco Central a elevar os juros. Isso atinge quem quer investir, pegar empréstimos ou consumir. “É um efeito dominó que chega no bolso de todo mundo”, resumiu ele.

A explicação viralizou e rendeu elogios ao economista nas redes. “Influenciador de verdade é aquele que nos ensina”, comentou uma seguidora. Outro escreveu: “Aula grátis e de qualidade, obrigado, Gil!”.