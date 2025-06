Débora Bloch diz que Odete Roitman é ruim e sem redenção

No remake de "Vale Tudo", Débora Bloch está dando vida a uma versão moderna e ainda mais afiada de Odete Roitman. A atriz reconhece que o público até pode se divertir com as maldades da vilã, mas não espera que alguém torça por sua redenção.

“Vai ser difícil as pessoas gostarem da Odete. Ela vem ruim mesmo”, afirmou em entrevista ao Fantástico. Para viver essa personagem tão icônica, Débora recorreu às raízes no teatro e relembrou sua formação intensa no palco.

“Odete é muito teatral. Foi importante ter essa bagagem para encarar esses monólogos”, disse. A atriz também contou que sua primeira lembrança no teatro foi assistindo ao pai, Jonas Bloch, atuar ao lado de Beatriz Segall, a própria Odete original.

Aos 62 anos, Débora celebra a maturidade e reconhece que hoje é mais livre do que nunca. “A maturidade é uma bênção. Você já entendeu o que conseguiu, o que não conseguiu. É libertador”, afirmou. Ela também comentou a repercussão de uma roda de samba em que apareceu cantando: “Foi a primeira vez que cantei assim, me arrisquei”.

Na vida pessoal, Débora se emocionou ao falar do casamento da filha, Júlia Bloch Anquier, com a cantora Maria Beraldo. Mesmo discreta nas redes, não resistiu a compartilhar o momento: “Foi muito lindo e emocionante”.