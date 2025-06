Cantor Pablo perde a paciência e manda fã 'meter o dedo no c*'

Os ânimos esquentaram durante um show do cantor Pablo no último fim de semana. Conhecido como o "Rei do Arrocha", o artista protagonizou um momento tenso ao se irritar com um fã que, aparentemente insatisfeito com a apresentação, fez um gesto obsceno em sua direção. A reação do cantor foi imediata — e está dando o que falar nas redes sociais.

No vídeo que circula nas plataformas digitais, o fã aparece mostrando o dedo do meio para o palco. Pablo, ao notar o gesto, responde tirando o microfone da boca, mas é possível entender, por leitura labial, a frase dita por ele: “Mete no seu c.”* O episódio aconteceu enquanto o artista cantava a música “Contato”.

Essa não é a primeira vez que Pablo se envolve em momentos de estresse com o público durante apresentações. Em 2023, durante um show em Macajuba, na Bahia, o cantor também perdeu a paciência quando um fã insistiu em tirar uma foto com ele no meio da performance. Na ocasião, desabafou:

“Que perturbação dos infernos com negócio de celular. Posso cantar? Bora deixar celular para depois? Bora curtir o momento? Esquece esse negócio de foto e selfie agora, até porque olha a altura disso aqui pra eu ficar me abaixando.”

As reações nas redes sociais estão divididas. Alguns criticaram a postura do cantor: “Ele fez foi ficar no mesmo nível do cara que fez esse gesto vulgar”, disse um internauta. Outro opinou: “Ele deveria respeitar as pessoas presentes no show e ignorar tal estupidez! Mal educado igual!” Por outro lado, muitos saíram em defesa de Pablo: “Ele está certo, eu no lugar dele faria o mesmo”, comentou um fã.