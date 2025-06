Felipe Simas revela passado de vícios e traições durante pregação em igreja

Um vídeo antigo de Felipe Simas voltou a ganhar força nas redes sociais e emocionou internautas com o relato profundo de sua experiência espiritual. No registro, o ator compartilha como viveu um momento marcante com Deus durante uma viagem à serra de Minas Gerais, entre 2015 e 2016 — experiência que o levou a se converter ao evangelho e transformar sua vida pessoal e espiritual.

Simas conta que, na época, enfrentava um período conturbado, dominado por vícios e comportamentos autodestrutivos. “Eu vinha de um passado carnal, de traição, cheio de vícios como cigarro, bebida, maconha. A minha carne estava falando muito alto. Tentei continuar com as mesmas coisas que estava fazendo, mas percebi um nojo dentro de mim, um afastamento de tudo que me fazia mal”, revelou.

No vídeo, o ator descreve de forma detalhada o momento em que sentiu uma presença espiritual intensa. “Assim que eu cheguei na casa, botei a Bíblia no casaco e fui subindo o riacho sozinho. Encontrei meio que uma piscina natural. Abri a Bíblia no meio, em Provérbios, fiquei pelado e me joguei para trás. Quando voltei, voltei preenchido de algo que eu nunca senti na minha vida. É difícil falar sobre isso”, contou ele, emocionado.

O ator ainda relatou o que sentiu logo após esse mergulho simbólico. “Eu olhava para as pessoas e sentia muito amor, mas, ao mesmo tempo, um perdão profundo em mim e o perdão para com as pessoas. Eu não sabia lidar com aquilo naquele momento.”

Segundo Simas, a mudança foi profunda e aconteceu de forma natural, sem imposições ou pressão externa. “Foi sem esforço. Eu não fazia ideia do que era a palavra, o sacrifício de Jesus. Foi literalmente espiritual mesmo. Não tem explicação o amor de Cristo”, afirmou.

Vida cristã

Hoje, o ator acredita que a vivência cristã se reflete muito mais nas atitudes do que em discursos. “É no gesto. Na disciplina que você leva seu trabalho, na forma como você trata as pessoas que trabalham com você, na igualdade com que você trata as pessoas — tanto o diretor quanto o faxineiro. O amor que você sente pelas pessoas ao seu redor, ser apoio para quem está precisando. Acho que é mais na ação, no exemplo, do que propriamente pregando com palavras.”