Jessie J passa por cirurgia após diagnóstico de câncer de mama

Jessie J está enfrentando uma fase delicada após ser diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Aos 37 anos, a cantora britânica compartilhou com os fãs imagens da cirurgia que realizou recentemente e falou, com sinceridade, sobre os altos e baixos que tem vivido.

Em uma sequência de fotos publicadas nas redes sociais, Jessie mostrou momentos no hospital e a presença constante da família e do marido, o jogador de basquete Chanan Colman. “Vou sempre mostrar os pedaços bons e difíceis de qualquer jornada que eu passar”, escreveu ela.

A artista também revelou que está em casa, em recuperação, aguardando os resultados da cirurgia. Com bom humor, ela contou que o marido tem ajudado nos cuidados pós-operatórios: “Chanan está vestido de enfermeira. Não, não está… mas seria engraçado”, brincou.

O diagnóstico foi revelado durante um show em Londres, no último dia 15, quando Jessie decidiu fazer uma pausa na carreira. Segundo ela, foram nove semanas guardando a notícia em segredo, até sentir que era o momento certo de dividir com os fãs.

Jessie falou da importância do diagnóstico precoce e disse que, apesar da gravidade da situação, sente esperança. “Câncer é uma droga em qualquer forma, mas estou me segurando na expressão ‘estágio inicial’. Estou confiante e cercada de amor”, declarou.