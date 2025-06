Virginia Fonseca aciona equipe de resgate após visita inesperada em mansão

Virginia Fonseca passou por um susto em sua mansão em Goiânia e decidiu compartilhar tudo com os seguidores. A influenciadora, que estava acompanhada das filhas Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2, precisou acionar o resgate ambiental após um lagarto invadir a área de lazer da residência.

Nos Stories do Instagram, a apresentadora do SBT registrou o momento em que o animal foi encontrado próximo ao parquinho das crianças, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe. “Vixi, o bicho é bravo”, escreveu Virginia ao mostrar o réptil nas imagens.

No momento do resgate, Maria Alice se desesperou temendo pela mãe que estava próximo do animal. Apesar do susto, tudo foi resolvido com tranquilidade, e o animal foi removido do local com o apoio de profissionais.

Essa não é a primeira vez que a influenciadora enfrenta uma visita inusitada da fauna brasileira. Em agosto do ano passado, pouco depois de se mudar para sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Virginia relatou que o imóvel estava sendo invadido por cobras, o que também gerou repercussão entre seus seguidores.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o episódio. "Aqui em casa passa um desses todo dia de manhã… to correndo perigo?", "A floflo: olha pra foto bichinho essa nasceu pra ser do mato mesmo", "A Maria muito protetora".