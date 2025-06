Murilo Huff x Dona Ruth: Amigo de Marília Mendonça revelou briga antiga

A relação entre Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, pode ser mais delicada do que muitos imaginavam. Em nova declaração, o cantor Bruno, amigo próximo da artista, revelou que a sertaneja teria colocado um ponto final no relacionamento com o pai de seu filho após conflitos entre ele e a sogra.

A fala veio durante uma homenagem emocionante feita por Bruno ao relembrar os últimos momentos ao lado da cantora, poucos dias antes do acidente aéreo que a vitimou em novembro de 2021.

Segundo Bruno, Marília teria confidenciado a ele que não aceitava qualquer desrespeito com sua mãe. "Ela falou em particular, no meu ouvido, que largou o menino porque ele estava enfrentando a mãe. E ela falou: ‘Não, a minha mãe ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela'", revelou o sertanejo durante a conversa.

O comentário ressurge em meio à atual batalha judicial entre Murilo e Dona Ruth pela guarda de Léo, filho do ex-casal.

Bruno também se emocionou ao relatar o que chamou de um “presente de Deus”: ter vivido um momento especial ao lado de Marília e de Dona Ruth sem saber que seria um dos últimos.

“Deus deu um presente para mim, de dar um presente para ela e para a mãe dela, sem eu saber que ela iria morrer, bicho! Isso para mim foi a maior loucura que já aconteceu na minha vida. Eu fui usado, eu fui por Deus", declarou.