Veja o que motiva a batalha pela guarda do filho de Marília Mendonça - (crédito: Redes Sociais)

A disputa judicial pela guarda do filho de Marília Mendonça ganhou um novo capítulo. Murilo Huff, pai do pequeno Léo, de 5 anos, entrou na Justiça pedindo a guarda unilateral da criança, que atualmente vive com a avó materna, Dona Ruth, desde a morte da cantora em 2021.

O que mais chama atenção, no entanto, é o que estaria motivando o sertanejo a tomar essa decisão. Na tarde desta segunda-feira (24/6), internautas perceberam que Gabriela Versiani, atual namorada de Murilo, curtiu uma publicação do portal LeoDias nas redes sociais que lança luz sobre os bastidores da disputa.

O post afirma que a principal preocupação do cantor não seria apenas a convivência com o filho, mas também a forma como os bens da criança estão sendo administrados atualmente.

O post curtido por Gabriela mostra que Murilo estaria insatisfeito com a gestão do patrimônio de Léo.

Segundo o texto, o foco da batalha judicial é a administração financeira do menino, herdeiro de uma das maiores artistas da música brasileira. O processo, instaurado no dia 11 de junho, corre em segredo de Justiça, mas já provoca repercussão nas redes sociais.