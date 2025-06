Sessão da Tarde só volta na sexta-feira com filme de ação eletrizante

Se você ligou a TV esperando ver a Sessão da Tarde nesta quarta-feira, pode ir tirando o cavalinho da chuva. A programação da TV Globo sofreu alterações durante esta semana por conta da transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e o tradicional filme das tardes só será exibido na sexta-feira, dia 27 de junho.

A boa notícia é que o título escolhido promete adrenalina do começo ao fim. Trata-se de "Velozes e Furiosos 4", o quarto longa da franquia de sucesso estrelada por Vin Diesel e Paul Walker.

A trama mostra Dominic Toretto reaparecendo na República Dominicana com sua namorada Letty, até que um assassinato faz com que ele retorne aos Estados Unidos para buscar vingança, reencontrando o agente Brian O'Conner.

A Copa do Mundo de Clubes, que acontece esta semana, está ocupando parte da grade da emissora e afetando diretamente atrações como a Sessão da Tarde, que costuma ser exibida de segunda a sexta no início da tarde.

Para quem estava com saudade de curtir um filme no sofá, vale marcar na agenda: a exibição do longa será na sexta-feira, logo após a novela das 14h45. Até lá, a emissora foca na cobertura esportiva e nos jogos da competição internacional.