Beleza Fatal vai voltar: Max anuncia especial com elenco da novela - (crédito: Max)

A novela Beleza Fatal está de volta, ou quase isso. A Max anunciou a produção de um especial inédito reunindo o elenco e os criadores do primeiro folhetim original brasileiro da plataforma. Com dois episódios, o reencontro vai relembrar cenas marcantes, bastidores e a repercussão da trama que conquistou o público em 2024.

O especial ainda não tem data de estreia confirmada, mas promete mexer com a memória dos fãs. A proposta é trazer o elenco principal, como Camila Queiroz, Giovanna Antonelli e Camila Pitanga, para uma experiência nostálgica, celebrando o sucesso da novela, que foi exibida entre dezembro de 2023 e março de 2025.

Criada por Raphael Montes e dirigida por Maria de Médicis, “Beleza Fatal” foi responsável por marcar a entrada da Max nas novelas nacionais. Com temática envolvente e estética cinematográfica, a história conquistou rapidamente o topo do ranking da plataforma, liderando em audiência e engajamento nas redes sociais.

Durante a última semana de exibição, a produção se tornou o título mais assistido da Max não só no Brasil, mas também em toda a América Latina. O final eletrizante movimentou as redes, transformando a trama em um verdadeiro fenômeno do streaming.

Agora, com o anúncio do especial, os fãs poderão matar a saudade dos personagens e descobrir curiosidades de bastidores.