Roberta Miranda entra na briga e faz apelo a Murilo Huff

Roberta Miranda decidiu se pronunciar sobre a briga judicial entre Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, pela guarda de Leo, filho da cantora com o sertanejo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a veterana da música saiu em defesa de Murilo e fez um apelo direto: “Não se humilha mais”.

“Estou vendo você angustiado, tendo que dar satisfação... Murilo, presta atenção, sua consciência é o seu mestre. Ninguém te dá um centavo para o seu pão de cada dia, ninguém faz nada por você”, declarou Roberta.

A artista reforçou que acredita no caráter do cantor e que ele está lutando apenas por seu direito como pai. A declaração gerou repercussão nas redes sociais, com internautas divididos sobre o posicionamento de Roberta.

Enquanto alguns elogiaram o apoio público, outros acreditam que a cantora deveria se manter neutra. Ainda assim, Roberta fez questão de destacar que Murilo jamais quis afastar o filho da família materna.

Murilo Huff, por sua vez, também quebrou o silêncio e usou as redes para dizer que tomou a decisão por “um bem maior” e que o processo corre em segredo de Justiça. Ele ainda afirmou que seu filho convive diariamente com ele e sua família, e que continua priorizando o bem-estar da criança.