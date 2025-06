Dona Ruth fez comentário polêmico sobre herança: "Tudo meu"

A disputa pela guarda de Léo, filho de Marília Mendonça, trouxe à tona uma fala antiga de Dona Ruth Moreira que voltou a repercutir nas redes sociais. Em meio à comoção com o pedido de guarda unilateral feito por Murilo Huff, internautas resgataram uma resposta direta da avó da criança sobre os bens deixados pela cantora: “Tudo o que ela deixou é meu”.

A declaração foi feita em 2024, quando a família Mendonça rifou um violão e um carro da artista para arrecadar fundos para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Na ocasião, fãs criticaram a decisão e questionaram se os itens não deveriam ser preservados para o filho de Marília. Irritada, Dona Ruth respondeu a um seguidor: “Tudo o que ela deixou é meu”, gerando forte reação na web.

Com a fala polêmica novamente circulando nas redes, muitos internautas passaram a questionar as intenções da avó. “Até o menino parece ser posse dela”, comentou um usuário. Outros lamentaram o suposto desapego ao patrimônio afetivo da cantora. “Ela vendeu o que dinheiro nenhum compraria”, disse um fã, se referindo ao violão rifado.

A repercussão cresce em meio ao embate judicial entre Murilo Huff e Dona Ruth, que dividem a guarda de Léo desde 2021. O cantor afirma que tomou a decisão por “um bem maior” após descobrir coisas que o deixaram desconfortável.

Já Dona Ruth garantiu que sempre cuidou do neto com amor e responsabilidade, inclusive sendo a primeira a perceber sintomas da diabetes do menino. Apesar de garantir que vai respeitar o segredo de Justiça, Dona Ruth afirmou que não poderia se calar diante do que chamou de “atitude desumana”.