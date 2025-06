Larissa Manoela volta à Justiça e diz que gravadora age por birra

Larissa Manoela voltou à Justiça para enfrentar mais um capítulo da novela com a Deck Produções Artísticas. A atriz, que já havia conseguido a rescisão do contrato vitalício com a gravadora assinada ainda na infância, agora rebate um recurso da empresa e diz que tudo não passa de "inconformismo com a própria derrota".

A Deck tentou recorrer, dizendo que tem direito de seguir explorando fonogramas, clipes e até capas antigas da artista. Segundo a gravadora, a decisão da Justiça foi "omissa" e contraditória ao não preservar o uso desse material. Larissa, por sua vez, foi direta: a sentença deixou claro que toda a obra passa a ser dela.

A defesa da atriz afirmou que o juiz analisou todos os pontos e que não há contradição nenhuma. Larissa também reforçou que, a partir da quebra de contrato, ela passa a ser dona de tudo que produziu. E que a gravadora só precisa entregar os acessos antigos às plataformas, sem mais discussões.

Larissa ainda apontou que a tentativa da Deck de reverter a decisão é apenas uma forma de fugir das obrigações e continuar prejudicando sua carreira. O novo embate acontece às vésperas da estreia dela na novela “Êta Mundo Melhor!”, da Globo.