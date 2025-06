BBB 26: Globo tem aposta surpreendente para novo apresentador do reality

Após muita expectativa e especulação nas redes sociais, o nome cotado para apresentar o Big Brother Brasil 26 finalmente foi revelado. Apesar de nomes como Eliana, Marcos Mion e Ana Clara terem sido apontados por internautas como possíveis substitutos, a Globo teria decidido manter Tadeu Schmidt no comando do reality.

De acordo com informações do colunista André Romano, do Observatório da TV, a emissora não descarta, no entanto, incluir um novo nome na atração para interagir diretamente com os participantes, em uma função complementar à de Tadeu.

A direção da casa dos Marinho também teria reforçado um critério essencial para um possível apresentador do reality e ocupasse o posto principal: assim como Pedro Bial, Tiago Leifert e o atual apresentador, o escolhido precisa ter formação em jornalismo.

Nas redes sociais, a novidade deixou o público aparentemente satisfeito. Tadeu Schimidt foi bastante elogiado pela sua atuação no programa. Apesar de comandar o BBB há pouco mais de três anos, o tempo fui suficiente para satisfazer o telespectador.

"Eu adoro o Tadeu, sabe comandar o programa da melhor forma", "Sempre carismático e sério quando necessário. Ele é a melhor opção da Globo", "Não tem ninguém, no momento, para substituir o Tadeu, ele é a cara do programa".