Alexandre Pato vai custear translado de Juliana Marins

A trágica morte da dançarina Juliana Marins comoveu o Brasil na última terça-feira (24). A jovem, natural de Niterói (RJ), faleceu após sofrer uma queda no Monte Rinjani, na Indonésia. O impacto da notícia foi tão grande que até mesmo o jogador Alexandre Pato se solidarizou com a família e se prontificou a ajudar financeiramente com a repatriação do corpo.

Juliana escorregou durante uma trilha e caiu de uma altura de mais de 600 metros no vulcão Rinjani, um dos pontos turísticos mais visitados do país asiático. Após mais de sete horas de uma complexa operação de resgate, o corpo foi recuperado na manhã desta quarta-feira (25) pela Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia (Basarnas).

De acordo com informações da página "Alfinetei", Alexandre Pato entrou em contato com os familiares da vítima e se dispôs a arcar com os custos da viagem para trazer o corpo da brasileira de volta ao país de origem.

O gesto do atleta foi amplamente elogiado nas redes sociais, que continuam prestando homenagens à jovem dançarina, lembrada por sua alegria e paixão pela vida. "O Lula não quer custear, mas o translado dele sempre tá sendo custeado pela gente, e é o tempo todo".

"Podem falar o que for do Brasil? mas se tem uma coisa que somos, é acolhedores, insistentes e empáticos!", "O tipo de pessoa que a mídia deveria dar mídia de verdade", "Que Deus abençoe grandemente o Pato e toda a sua família".