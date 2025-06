Power Couple: Veja qual casal foi eliminado após aposta que deu errado

O clima esquentou na reta final do Power Couple Brasil 7 e Kadu Moliterno descobriu do jeito mais duro como um deslize pode custar caro. O ator e sua esposa Cris deixaram o reality após a D.R. desta quinta-feira 26 encerrando sua jornada no programa após uma aposta que não saiu como o esperado.

Confiante pelo desempenho na rodada anterior em que faturaram R$103 mil, Kadu apostou os últimos R$10 mil na prova das mulheres que acabou se mostrando uma armadilha. Cris não conseguiu cumprir o desafio e o casal zerou seu saldo ficando empatado com outro casal na zona de risco.

Mas a sorte não sorriu para Kadu e Cris. O critério de desempate foi o dinheiro acumulado ao longo da temporada e a dupla rival escapou por uma diferença mínima de R$ 5 mil. Se o ator tivesse sido mais cauteloso o resultado poderia ter sido diferente e a berlinda teria outro nome.

Durante o programa, o próprio Kadu admitiu o erro enquanto Cris tentou amenizar a situação reconhecendo que a semana não foi fácil para eles. Na casa aliados comemoraram a eliminação enquanto os adversários ficaram tensos deixando claro que a competição só está esquentando.

Com a saída de Kadu e Cris, cinco casais continuam na briga pelo prêmio. A próxima fase promete ser ainda mais acirrada mostrando que no Power Couple qualquer erro pode selar um destino.