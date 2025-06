Êta Mundo Melhor!: Episódio de estreia termina com dor e mistério - (crédito: Globo)

A estreia de Êta Mundo Melhor! entregou tudo o que o público gosta: emoção, tensão e uma tragédia que já promete impactar todo o rumo da trama. No primeiro capítulo da nova novela das 6, o reencontro entre Candinho (Sergio Guizé), Filó (Débora Nascimento) e Ernesto (Eriberto Leão) terminou de forma dolorosa, deixando o protagonista em estado de choque.

Separada de Candinho, Filó decide fugir com Ernesto, o vilão que reaparece na nova fase da novela. O plano deles inclui levar o bebê de Candinho, o que dá início a uma sequência de eventos caóticos.

Ernesto invade a mansão do caipira e sequestra a criança, indo ao encontro de Filó, que o espera em uma casa isolada. Mas o que seria o início de uma nova vida acaba em tragédia. Um incêndio destrói o local e mata Filó antes da chegada de Ernesto.

Sem saber o que fazer, ele deixa o bebê com um casal desconhecido na estrada e foge, sem revelar o paradeiro da criança. A cena é uma virada inesperada que já mexe com o emocional do público.

Ao chegar ao local do incêndio, Candinho se desespera ao descobrir que Filó está morta. Mais do que isso, ele acredita que o filho também foi vítima das chamas. Em prantos, o caipira grita pelo menino antes de desmaiar, sem saber que a criança está viva e foi deixada para trás.