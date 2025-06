Após saída de Catia Fonseca, Gaby Cabrini pode trocar SBT pela Band

A dança das cadeiras nos bastidores da TV pode ganhar mais um capítulo. Gaby Cabrini, atualmente no SBT, está cotada para integrar o novo formato do programa “Melhor da Tarde”, da Band.

A informação surge dias após a saída repentina de Catia Fonseca da atração vespertina, o que obrigou a emissora a acelerar mudanças nos bastidores. O site Editorial Noroeste revela que a volta de Gaby à Band já vinha sendo cogitada nos bastidores.

Com audiência em queda, a Band pretende reformular o programa e apostar em um time de apresentadores, semelhante ao estilo do tradicional “Mulheres”, da TV Gazeta. Desde a saída de Catia, Pâmela Lucciola assumiu o comando e deve seguir como uma das âncoras da nova fase. Outro nome que aparece como possibilidade é o de Felipeh Campos, também do SBT.

O assunto repercutiu até no ar. Durante o “Fofocalizando”, Leo Dias chegou a pedir ao vivo que Gaby não deixe o SBT, mas a jornalista preferiu não comentar. Apesar da estratégia da Band em revitalizar o programa e aumentar a audiência no horário, a decisão final sobre Gaby Cabrini ainda está em aberto.