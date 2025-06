Anitta se manifesta sobre mudanças no rosto após chocar público

As recentes mudanças no visual de Anitta, de 32 anos, causaram alvoroço entre fãs e internautas no último fim de semana. Após um período longe dos holofotes, motivado pelo tratamento de uma infecção bacteriana severa, a cantora reapareceu em grande estilo ao lado de celebridades como Naomi Campbell e Sofia Vergara — e chamou atenção pelo rosto visivelmente modificado.

Com traços mais finos, boca aparentemente mais volumosa e contornos marcados, a nova aparência da artista reacendeu os rumores sobre possíveis intervenções estéticas. As fotos e vídeos publicados pela própria Anitta movimentaram as redes sociais e geraram uma onda de especulações.

Diante da repercussão, a assessoria de imprensa da cantora se manifestou oficialmente: “A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidade especial”, informou a nota.

Nas redes sociais, os comentários foram diversos — entre elogios, críticas e curiosidade. “O que ela fez, gente? Dá pra ver a diferença, mas não sei apontar exatamente. Achei sutil”, escreveu uma usuária do X (antigo Twitter).

Outro internauta refletiu: “Às vezes acho que não ter dinheiro é uma bênção, me impede de fazer esse tipo de coisa.” Já uma seguidora ponderou: “Prefiro o visual de antes, mas se ela está feliz, é o que importa.” Também houve quem saísse em defesa da artista: “Não é sobre não se aceitar. Ela se ama e está tudo bem mudar algo que incomoda, ainda mais quando é com o próprio dinheiro.”