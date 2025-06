Anitta reaparece com novo rosto após sumiço; veja

Anitta voltou a agitar as redes sociais após semanas afastada por causa de uma infecção bacteriana grave. A cantora reapareceu no último sábado (28/6) em um evento internacional, ao lado de nomes como Naomi Campbell e Sofia Vergara, mas foi seu novo visual que virou o verdadeiro assunto do momento.

Com o rosto visivelmente diferente, a artista despertou a curiosidade dos fãs e levantou rumores sobre possíveis procedimentos estéticos. O sumiço de Anitta preocupou os seguidores, principalmente depois que ela cancelou sua participação no São João de Campina Grande, em junho.

Na ocasião, a artista explicou por áudio que enfrentava uma infecção severa e precisava de repouso. Agora, recuperada, ela surge com aparência renovada, levantando a suspeita de que a mudança no rosto pode ter sido resultado de uma intervenção estética.

Nas redes sociais, os comentários foram imediatos. Muitos internautas compararam o novo visual de Anitta ao de Juliette, campeã do BBB 21. "Do lado esquerdo é a Juliette e do lado direito é a Anitta", brincou um seguidor. Outros se mostraram surpresos com a mudança, enquanto elogios também não faltaram, com fãs dizendo que ela nunca esteve tão bonita.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a cantora teria realizado um lifting facial recentemente nos Estados Unidos. A equipe de Anitta, no entanto, negou qualquer relação entre a cirurgia e a infecção que ela teve. Mesmo assim, o burburinho continua, e o novo visual da artista segue rendendo comparações, memes e debates sobre estética nas redes.