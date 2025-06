Virginia Fonseca é cercada por fãs enquanto reza em igreja católica; vídeo

Virginia Fonseca viveu um momento de comoção no último fim de semana ao ser cercada por uma multidão de fãs enquanto tentava rezar em uma igreja católica em Goiânia. A influenciadora, que enfrenta um período delicado em sua vida pessoal, procurava um instante de recolhimento espiritual, mas acabou transformando a visita ao templo em um acontecimento público.

Mesmo diante da aglomeração de admiradores, Virginia manteve a simpatia e chegou a posar para algumas fotos dentro da igreja. Nas imagens que circularam nas redes sociais, ela aparece ajoelhada, com um terço nas mãos — gesto tradicional entre devotos do catolicismo — enquanto era observada de perto por dezenas de pessoas que a rodeavam.

A busca por paz interior ocorre em meio a um momento turbulento. No dia 27 de maio, a apresentadora do SBT anunciou sua separação de Zé Felipe, com quem teve três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas 9 meses. A notícia pegou muitos fãs de surpresa e desde então tem gerado intensa repercussão nas redes sociais.

Internautas, no entanto, dividiram opiniões sobre a presença da influenciadora na igreja. Alguns apontaram oportunismo e questionaram suas intenções: “Ela não vai à igreja do condomínio com a avó das crianças, mas vai em Trindade pra rezar? Isso tem mais cara de engajamento do que de fé,” escreveu uma usuária.

Outros, por sua vez, saíram em sua defesa: “Agora ela não pode mais ir à igreja por causa de gente sem noção? Deixem a mulher em paz.”