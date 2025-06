Zé Felipe demite amiga de Virginia Fonseca e suposta traição vem à tona

A notícia da demissão de Mharessa, amiga próxima de Virginia Fonseca, da equipe de Zé Felipe surpreendeu o público e gerou grande repercussão nas redes sociais. Segundo informações do portal iG, a ex-assessora, que mantinha uma relação próxima com o casal e frequentava a casa dos dois, teria sido desligada por repassar informações pessoais do cantor à apresentadora do SBT.

Mharessa recebia um salário mensal de R$ 18 mil e era responsável por acompanhar de perto a agenda profissional de Zé Felipe. Seu afastamento dos bastidores dos shows chamou a atenção de fãs e da equipe do cantor. Atualmente, ela tem sido vista apenas ao lado de Virginia, o que intensificou os rumores de um rompimento motivado por quebra de confiança.

Fontes próximas ao casal afirmam que a ex-assessora teria contado a Virginia detalhes íntimos da vida de Zé Felipe — incluindo supostas informações sobre um novo envolvimento amoroso do cantor. O vazamento dessas confidências teria sido o estopim para o término da relação profissional entre eles.

O caso reacendeu boatos sobre uma possível traição por parte de Zé Felipe, especialmente após Virginia anunciar publicamente o fim do casamento no final de maio. Nas redes sociais, internautas especulam que Mharessa teria descoberto a infidelidade e repassado as informações à influenciadora.

"Vish, não duvido. A Virgínia falou que só terminaria com o Zé por traição", escreveu uma usuária.

"Se fosse isso mesmo, alguém já tinha jogado no ventilador faz tempo", ponderou outra. "Eu ainda acho que ela teve um surto e acabou com tudo", sugeriu uma seguidora. "Pode até não ter acontecido a traição, mas aquele choro dele tinha cara de remorso", comentou mais uma.