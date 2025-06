Famosos comemoram vitória do Fluminense contra o Inter de Milão

Deu Fluzão! A vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão, nesta segunda-feira (30), foi motivo de festa para os tricolores famosos. O duelo, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA, agitou a torcida e rendeu comemorações nas redes sociais.

O Tricolor carioca garantiu a classificação para as quartas de final após vencer o vice-campeão europeu por 2 a 0, com gols de Germán Cano e Hércules. Com o resultado, o time comandado por Renato Gaúcho segue firme na briga pelo título mundial nos Estados Unidos e agora aguarda o vencedor do confronto entre Manchester City e Al-Hilal.

Nas redes, celebridades torcedoras do Flu comemoraram o triunfo com entusiasmo. Nomes como Xamã, Ferrugem, José Loreto, Pedro Bial e Rafa Vitti celebraram a conquista com publicações em tom de orgulho e festa, mesmo não estando presentes no estádio.

Outro que não escondeu a empolgação foi Rafael Portugal, torcedor declarado do Fluminense. O humorista compartilhou nos Stories do Instagram o momento em que o time vencia por 1 a 0, enquanto trabalhava.

“Tô trabalhando, mas tô ligado, hein!”, brincou ele no vídeo, mostrando que a paixão pelo clube fala mais alto — até durante o expediente.