Filho de Dona Ruth vem a público falar de briga entre mãe e Murilo Huff

A disputa judicial pela guarda de Léo, de 5 anos, filho de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff, continua gerando repercussão nas redes sociais. Desta vez, João Gustavo, irmão da cantora, se manifestou publicamente em defesa da mãe, Dona Ruth Moreira, com quem o menino vive desde a morte da artista, em 2021.

Por meio dos comentários em um perfil de fã-clube dedicado à memória de Marília, João rebateu críticas e reforçou a dedicação da mãe à família: “Não só a TV, mas a maioria dos móveis. Minha mãe batalhou incansavelmente pela criação minha, da minha irmã e, agora, do Léo”, escreveu o cantor, que também é músico.

João também desabafou sobre os ataques que ele e Dona Ruth têm recebido nas redes: “Infelizmente, hoje temos que ouvir de pessoas que nunca viveram nada do que vivemos que somos ladrões e oportunistas.”

Diante da grande repercussão do caso, a assessoria de Dona Ruth divulgou um comunicado oficial: “Em razão das recentes publicações na imprensa sobre a ação judicial envolvendo a alteração do regime de guarda compartilhada para guarda unilateral do Léo, informamos que o processo tramita sob segredo de Justiça, conforme previsto na legislação brasileira, especialmente para a proteção da criança e de sua privacidade.”

A nota também destacou que Dona Ruth não pretende se manifestar publicamente sobre o processo: “Reforçamos que a única preocupação da Dona Ruth é preservar o bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo. Por isso, não haverá exposição pública do caso neste momento. Confiamos na atuação do Poder Judiciário e reiteramos nosso compromisso com o melhor interesse da criança, que deve ser o centro de qualquer decisão.”