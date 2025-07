Guarda de Léo segue dividida entre Murilo Huff e Dona Ruth

A disputa judicial pela guarda de Léo, filho de Marília Mendonça com Murilo Huff, teve uma nova atualização nesta segunda-feira (30/6). Durante audiência de conciliação no Fórum Cível de Goiânia, a Justiça decidiu manter, de forma provisória, a guarda compartilhada entre o cantor e Dona Ruth, mãe da cantora.

A informação foi revelada pelo portal LeoDias. Murilo havia entrado com um pedido de guarda unilateral no dia 16 de junho, buscando alterar o regime atual.

No entanto, o juiz responsável pela Vara da Família comunicou que, por ora, nenhuma mudança será feita, e o menino continuará sob os cuidados dos dois responsáveis legais. O processo ocorre em meio a trocas de acusações públicas entre o sertanejo e Dona Ruth.

A mãe de Marília afirmou que o cantor não arcava com a pensão do filho, o que foi rebatido por Murilo com a apresentação de comprovantes de gastos fixos que, segundo ele, somam cerca de R$ 15 mil por mês, incluindo escola, plano de saúde, babá e tratamentos médicos.

Apesar do clima tenso entre as partes, o juiz orientou que a prioridade seja o bem-estar emocional da criança, que desde 2021, ano da morte da cantora, vive entre o pai e a avó. O documento oficial com a decisão da audiência deve ser divulgado até o fim da manhã desta terça-feira (1/7).