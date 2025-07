Público se revolta com morte de Filó em Êta Mundo Melhor!

A nova fase de "Êta Mundo Melhor" estreou nesta segunda-feira (30/6) já causando polêmica. O primeiro capítulo mostrou a morte de Filó, interpretada por Débora Nascimento, que apareceu fugindo com Ernesto (Eriberto Leão) e acabou morrendo em um incêndio.

A cena, apesar de rápida na TV, levou cinco dias para ser gravada e envolveu locação real, dublês e dezenas de profissionais nos bastidores. Mesmo com toda a estrutura envolvida, o público não aprovou o rumo da história. Nas redes sociais, os fãs da trama original reclamaram da forma como Filó foi descartada da novela.

Muitos alegaram que a personagem merecia um desfecho mais coerente com a trajetória vivida na primeira parte da história. "Não era mais fácil ela morrer de alguma doença?", perguntou um internauta. "Preferia que tivesse morrido no parto do que isso", escreveu outro perfil no X, antigo Twitter.

A principal crítica gira em torno da motivação da morte: Filó teria fugido com Ernesto, vilão da história, o que foi interpretado como um erro grosseiro de roteiro.

Para muitos telespectadores, a decisão foi feita apenas para abrir espaço ao novo romance de Candinho (Sergio Guizé) com Dita (Jeniffer Nascimento), casal que ainda não conquistou o público. “Estão tentando forçar um casal que ninguém pediu”, disparou uma usuária.

O desfecho também afetou a imagem da própria Filó. Após toda a luta por Candinho em "Êta Mundo Bom", o público não engoliu que ela simplesmente fugiria com o homem que causou tanto sofrimento ao casal.