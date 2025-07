Justiça decide que Murilo Huff fica com o filho até fim do processo - (crédito: Redes Sociais)

Murilo Huff obteve a guarda provisória de Léo, filho de 5 anos com Marília Mendonça, após audiência realizada no Fórum Cível de Goiânia nesta segunda-feira, 30 de junho. A criança vivia com a avó materna, Dona Ruth, desde a morte da cantora em 2021. A decisão, tomada por um juiz da Vara da Infância, segue em segredo de Justiça.

A disputa ganhou visibilidade após os dois lados trocarem acusações nas redes sociais. Dona Ruth afirmou que Murilo nunca havia pago pensão ao filho. O cantor, por sua vez, apresentou comprovantes e detalhou os gastos mensais com escola, saúde, psicóloga e babá, que somam cerca de R$15 mil.

Apesar da repercussão pública, os motivos formais do pedido de guarda total não foram revelados oficialmente. No entanto, especula-se que a tutela do patrimônio milionário deixado por Marília, estimado em R$500 milhões, seja um dos pontos centrais do conflito.

Desde 2021, Murilo e Dona Ruth dividiam responsabilidades sobre a criação de Léo, mas o cantor decidiu judicializar a situação. A assessoria de Huff não confirma detalhes da audiência por se tratar de um processo sigiloso.

Com a decisão provisória, Murilo Huff passa a ser o responsável direto pelo filho até que a Justiça defina a guarda definitiva. O caso segue em andamento, e novas audiências devem acontecer nos próximos meses.