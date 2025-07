Morre Silvio Pozatto, ator de "Roque Santeiro" e "Pantanal"

Silvio Pozatto, ator conhecido por papéis marcantes na TV brasileira, foi encontrado morto nesta segunda-feira, 30 de junho, aos 68 anos, no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Segundo informações da instituição, um cuidador ouviu um grito vindo do quarto do artista e o encontrou já sem vida.

A principal suspeita é de um infarto, mas a causa oficial da morte ainda não foi confirmada.Com mais de 40 anos de carreira, Pozatto eternizou personagens em tramas como "Roque Santeiro" e na primeira versão de "Pantanal", em 1990, onde viveu Rúbem.

O veterano também integrou elencos de outras novelas de sucesso e minisséries como "A, E, I, O… Urca", "Ti Ti Ti" e diversos espetáculos teatrais. Paralelamente, atuou como fotógrafo e participou de campanhas publicitárias.

Nos últimos anos, o ator enfrentava problemas de saúde, incluindo Parkinson e complicações após uma cirurgia no fêmur em 2024. Após a queda, ficou mais de dois meses internado e voltou ao hospital posteriormente por conta do deslocamento da prótese. Desde então, recebia acompanhamento constante, com apoio da família e da equipe do Retiro.

Desde 2022, Silvio morava no Retiro dos Artistas, que acolhe profissionais em situação de vulnerabilidade. Ali, encontrou cuidados médicos e amparo emocional nos momentos mais difíceis. A notícia de sua partida causou comoção entre colegas e fãs, que usaram as redes sociais para prestar homenagens ao ator.

Artistas como Ana Beatriz Nogueira, Marcos Palmeira, Cristiana Oliveira, Kiko Mascarenhas e Renata Sorrah expressaram carinho e saudade.