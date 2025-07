Dona Ruth fala 1ª vez em emocionante desabafo após perder a guarda do neto

Dona Ruth faz desabafo após perder a guarda do neto - (crédito: Reprodução Instagram)

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça (1995–2021), se pronunciou pela primeira vez após perder a guarda provisória do neto, Leo, de 5 anos, fruto do relacionamento da artista com o cantor Murilo Huff. Em entrevista, a matriarca — que criou o menino desde o nascimento — lamentou profundamente a decisão judicial.

“Estamos vivendo tudo o que já tínhamos vivido antes, de novo. Chega a ser cruel com a criança e conosco. Quando penso no coraçãozinho dele, eu choro”, desabafou Dona Ruth, visivelmente abalada. Vale lembrar que Leo é herdeiro de uma fortuna estimada em cerca de R$ 500 milhões deixada por Marília.

A avó materna também relatou as dificuldades impostas pelo novo regime de visitas, definido pela Justiça. “Eu estou vivendo um luto. Porque eles proíbem a gente de vê-lo. Colocaram uma visitação absurda de 15 em 15 dias. Meu filho está mal, meu filho está arrasado”, declarou, referindo-se ao filho João Gustavo, irmão da cantora.

Vale lembrar que o caso foi parar na Justiça pois Murilo Huff teria acusado Dona Ruth de negligência e, por isso, entrou com o pedido de guarda unilateral do filho. Segundo ele, a decisão teria sido motivada por um episódio em que Léo, portador de diabetes, passou mal e foi socorrido pelo próprio Murilo, segundo Leo Dias.

Desde que a disputa judicial pela guarda da criança veio a público, o caso passou a repercutir fortemente na mídia e nas redes sociais, com diversos desdobramentos. Entre eles, destaca-se o depoimento de duas babás, que teriam sido ouvidas em audiência na última terça-feira (1º), conforme revelou o colunista.