Corpo de Juliana Marins chegando ao Brasil emociona a web: 'Triste'

O corpo de Juliana Marins, de 26 anos, chegou ao Brasil na última terça-feira (1º), após sua trágica morte durante uma trilha em um vulcão na Indonésia. A jovem retornou ao país em um voo da companhia aérea Emirates Airlines.

O translado da urna funerária entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e a Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro, foi realizado pela Força Aérea Brasileira (FAB), com pouso registrado por volta das 19h30.

Na manhã desta quarta-feira (2), o corpo passou por uma nova autópsia no Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro. De acordo com a Defensoria Pública da União (DPU), o exame necroscópico deve ser feito em até seis horas após o desembarque, a fim de preservar possíveis evidências sobre as circunstâncias da morte.

A repercussão da tragédia comoveu internautas nas redes sociais, que lamentaram profundamente a perda. “Viajou pra realizar um sonho e voltou em um caixão. A vida é tão frágil...”, escreveu uma usuária. Outro comentou: “Lembrei da voz embargada do Galvão anunciando a chegada dos corpos da Chapecoense: ‘Sejam bem-vindos de volta à casa!’”.

Mensagens de apoio à família também se multiplicaram: “Imagino o sofrimento. Foram mais de 10 dias de angústia, e parece que nunca chega ao fim! Triste”, disse um seguidor. “Espero que a nova autópsia traga algum alívio à família. Que ela possa seguir em paz”, desejou outro. “Seja bem-vinda de volta à casa, Juliana”, resumiu com emoção uma internauta.