Murilo Ruff vem a público rebater acusações de Dona Ruth

Em meio à batalha judicial pela guarda do pequeno Leo, de 5 anos, fruto da relação entre Marília Mendonça (1995–2021) e Murilo Huff, o cantor decidiu se manifestar, por meio de sua assessoria, após declarações de Dona Ruth, mãe da artista. A avó materna afirmou recentemente que só tem permissão para visitar o neto a cada 15 dias, o que teria agravado o clima de tensão entre as famílias.

Em nota, a equipe de Murilo Huff rebateu as acusações e alegou que o cantor tentou, inicialmente, uma resolução amigável, mas não obteve retorno. "Para conhecimento, antes de ingressar com o referido processo e mesmo ciente das situações alarmantes, Murilo buscou uma composição amigável, a qual foi ignorada por Dona Ruth", diz o comunicado.

O texto também reforça que Murilo sempre foi um pai presente e que mantém uma convivência constante com o filho. "Por clareza, todos os dias Léo vai para a casa de seu pai, exceto aos finais de semana. Murilo participa ativamente da rotina do filho. Não só Murilo, como também seus avós paternos, tios, primos e afins — ou seja, Léo sempre teve e continua tendo uma convivência diária e habitual com a figura paterna."

A nota também destaca que, devido ao processo correr em segredo de Justiça, o cantor está impedido de divulgar detalhes sobre a disputa. Ainda assim, a equipe reforçou que a família materna continuará presente na vida de Leo.

"Murilo tem plena consciência de que, como pai, não poderia se omitir frente a tais questões, as quais, quando possível, todos saberão. Por último, Murilo informa que, pautado na boa-fé que lhe é peculiar, cumprirá com a determinação judicial imposta", finalizou o comunicado.