Personal descobre "traição" de Bruna Marquezine e se vinga: "Duas vezes!"

Bruna Marquezine até tentou disfarçar, mas acabou sendo pega no flagra pelo personal trainer Chico Salgado. A atriz foi surpreendida pelo profissional ao ser encontrada treinando sozinha na academia, usando o aplicativo com os treinos online dele — tudo isso na última terça-feira (1º), no Rio de Janeiro.

Nos stories, Chico compartilhou o momento com bom humor: "Boa noite. Eu estou sendo traído e vou pegar a pessoa com a boca na botija. Vocês vão acompanhar comigo. Ela nem imagina que estou aqui. Estou de saco cheio de ela fazer isso comigo", brincou, enquanto se dirigia ao local.

Ao entrar na academia, a reação de Bruna não decepcionou: "O que você está fazendo aqui? Falei pra você não vir mais", disse, surpresa. "Você está malhando com quem?", questionou Chico. "Com você", respondeu a atriz, mostrando o celular com o treino virtual. O personal não deixou barato: "Estou no Rio e a gente tem que treinar. Falei que estava chegando. Aqui não pode."

Ele seguiu expondo a "traição fitness" com humor: "Essa traição está sendo ao vivo, por mais que seja com meu aplicativo. Eu falei: ‘Bruna, estou indo pra sua casa te dar aula’. E ela: ‘não precisa, tá tarde’." Bruna, mantendo o bom humor, encerrou:"Dá licença que você está atrapalhando meu treino, estou focada!", disse, tentando “expulsar” o personal da sala.

O momento rendeu risadas entre os seguidores e viralizou rapidamente nas redes sociais. Afinal, até as traições no mundo fitness têm seu charme — principalmente quando são com o próprio treinador.