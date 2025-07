Filho de Malu Mader sobre quem faz trilha em vulcões: "Internaria"

João Mader Bellotto, filho da atriz Malu Mader com o músico Tony Bellotto, causou polêmica nas redes sociais após comentar a tragédia envolvendo Juliana Marins, turista brasileira que morreu durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia.

Em um vídeo, o jovem opinou de forma dura sobre quem pratica esse tipo de atividade e afirmou que internaria qualquer familiar que cogitasse se arriscar da mesma forma.

“Isso, sim, é se colocar em risco. Eu não tenho pena nenhuma”, disse João, ao criticar quem escolhe fazer trilhas perigosas. Ele ainda sugeriu que pessoas que decidem viajar para esse tipo de destino estão em busca de uma “morte trágica”.

A declaração foi recebida com revolta por parte do público, que viu nas palavras dele falta de empatia diante da dor da família da vítima.

A repercussão negativa foi tanta que João editou a legenda do vídeo original, mas manteve a postura firme. “Se eu tivesse um parente que quisesse ir, eu o internaria em uma clínica. Não é brincadeira”, escreveu.

Ele citou até um caso que teria presenciado no aeroporto envolvendo uma internação por viagem arriscada, reforçando sua visão de que aventuras extremas são decisões inconsequentes.

A comoção com a morte de Juliana tomou proporções internacionais. A jovem teria se separado do grupo durante a subida até o cume do vulcão e caiu de uma altura de cerca de 300 metros. As equipes de resgate enfrentaram dificuldades devido ao clima e ao terreno perigoso, e o corpo só foi localizado cinco dias depois do acidente.

Além de João, a ex-modelo Solange Gomes também criticou duramente a família de Juliana. Em vídeo, disse que não deixaria sua filha embarcar em aventuras desse tipo. “Cadê os pais dessa menina?”, questionou.

Enquanto isso, o pai de Juliana, Manoel Marins, fez um desabafo nas redes, e falou sobre o orgulho pela filha, que viajava com recursos próprios e vivia um sonho.