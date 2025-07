Morre Michael Madsen, ator de Kill Bill, aos 67 anos

Michael Madsen, ator conhecido por interpretar personagens intensos e marcantes nos filmes de Quentin Tarantino, foi encontrado morto em sua casa em Malibu nesta quinta-feira, 3 de julho. Ele tinha 67 anos e, segundo seu empresário Ron Smith, a suspeita é de parada cardíaca.

Madsen ficou eternizado no cinema como o Mr. Blonde de “Cães de Aluguel”, mas também brilhou em outras produções icônicas ao lado de Tarantino, como “Kill Bill”, “Os Oito Odiados” e “Era uma Vez em Hollywood”. Com uma carreira que começou nos anos 1980, ele construiu uma trajetória marcada por vilões carismáticos e atuações intensas.

Segundo nota divulgada por seus representantes, o ator estava empolgado com projetos recentes no cinema independente e preparava o lançamento de um novo livro, intitulado “Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems", que está em fase de edição. “Michael foi um dos atores mais icônicos de Hollywood e fará muita falta a muitos”, dizia o comunicado.

Filho da escritora e cineasta Elaine Madsen, ele começou no cinema em 1983 e ganhou destaque ao participar de "Thelma & Louise". Ao longo da carreira, acumulou dezenas de filmes e era reconhecido pela presença forte em cena.

Seu estilo se encaixava perfeitamente no universo violento e estilizado de Tarantino, com quem teve uma das parcerias mais marcantes de sua carreira.