Gustavo Mioto tira sarro de Cariúcha após apresentadora defender Dona Ruth

Após a Justiça revelar os motivos que levaram Murilo Huff a pedir a guarda do filho, Léo, de 5 anos, o cantor Gustavo Mioto decidiu provocar Cariúcha — que recentemente saiu em defesa de Dona Ruth, avó materna da criança. Em tom irônico, o sertanejo comentou: "Oi, você pode comentar, por favor? Adoro suas opiniões."

A resposta da apresentadora veio durante o programa Fofocalizando, do SBT, onde ela não poupou críticas a Mioto e reforçou sua posição de apoio a Dona Ruth. "Eu sempre vou estar do lado das mulheres, independente de eu saber o que de fato saiu. Eu não estou envolvida em inquérito, eu não sou advogado. Até que se prove o contrário, eu vou ficar do lado das mulheres."

Em tom direto, Cariúcha ainda alfinetou Mioto: "Então, Gustavo, fica quietinho. Porque é muito fácil você, homem privilegiado, nesse mundinho aí, ficar opinando e apontando o dedo."

A troca de farpas entre os dois gerou repercussão nas redes sociais. Muitos internautas saíram em defesa da apresentadora, enquanto outros criticaram a postura de parcialidade: "Honestamente, eu sou mulher, mas essa frase 'eu sempre vou estar do lado das mulheres' cheira a uma militância horrenda. Porque só está do lado quando convém ou quando acham que será o lado favorecido."

"Mioto com uma frase tão inocente plantou um triplex na cabeça dela kkkkk", "Acho ridículo ela se meter na vida dos outros e falar mal da pessoa sem nem saber o q tá acontecendo", "Isso é o que acontece quando você dá opinião na vida dos outros sem saber o que realmente anda acontecendo!".