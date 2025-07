Mulher é flagrada ao vivo na Globo dando tapa na cara de criança

Um momento perturbador registrado por acaso durante uma reportagem da TV Globo gerou revolta nas redes sociais. Nas imagens, uma mulher — supostamente a mãe — aparece repreendendo uma criança encostada em uma parede e, em seguida, desferindo um tapa no rosto do menino.

O caso, transmitido de forma involuntária, repercutiu negativamente nas redes sociais, entre usuários do Instagram e rede X, antigo Twitter, e levantou questionamentos sobre o bem-estar da criança, que não demonstrou nenhum tipo de reação.

A reação nas redes foi imediata. Internautas ficaram chocados com a cena e pediram providências legais. "Um crime foi registrado pela imprensa. Espero que, no mínimo, haja uma denúncia ao Ministério Público", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

Outro internauta fez referência à legislação brasileira que protege os direitos de crianças e adolescentes: "A Lei nº 13.010/2014, conhecida como 'Lei da Palmada', proíbe qualquer tipo de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. A violência não pode ser usada como forma de correção. Isso é crime."

O vídeo também levantou reflexões sobre a naturalização da violência infantil no cotidiano, muitas vezes cometida por quem deveria oferecer cuidado e proteção. Até o momento, não houve pronunciamento oficial das autoridades sobre o caso, mas a pressão popular por investigação vem crescendo.